Ал Хилал се отказа от Осимен заради претенциите му, новият фаворит е Галатасарай

Саудитският Ал Хилал се е отказал от опитите си да привлече нападателя на Наполи Виктор Осимен, информира трансферният специалист Санти Ауна. Според неговите данни, саудитският клуб е предложил годишно възнаграждение от 35 милиона евро на нигерийския национал, но футболистът е настоял за още по-висока сума, което е довело до прекратяване на преговорите.

Преди това Ал Хилал беше отправил предложение към Наполи на стойност 65 милиона евро плюс още пет милиона под формата на бонуси. Въпреки това трансферът пропада поради високите лични изисквания на играча.

