Интер опитал да си върне Моуриньо, преди да се спре на Кристиан Киву

Преди да се спрат на Кристиан Киву като нов треньор, ръководството на Интер е направило опит да върне Жозе Моуриньо на „Джузепе Меаца“, съобщава La Repubblica.

Плановете на „нерадзурите“ обаче не се реализирали, тъй като португалецът има действащ договор с Фенербахче за още един сезон. Според информацията, необходимото обезщетение за преждевременното прекратяване на контракта му се е оказало прекалено високо за италианския клуб. Така Моуриньо ще остане начело на истанбулския гранд, където получава годишно възнаграждение в размер на шест милиона евро.

