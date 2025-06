Реал Мадрид е на финалната права за привличането на аржентински суперталант

Испанският вицешампион Реал Мадрид е на финалната права за привличането на един от най-обещаващите таланти в световния футбол – Франко Мастантуоно. „Кралският клуб“ е постигнал пълно съгласие относно личните условия на 17-годишния атакуващ полузащитник на Ривър Плейт, като сделката вече е в заключителната си фаза.

🚨 Real Madrid are closing in on Franco Mastantuono deal, here we go soon! 🤍🇦🇷



Battle over as Real Madrid have total agreement on personal terms with Mastantuono.



Final negotiations with River on a different structure instead of $45m clause… then, all done. pic.twitter.com/ScaBzWwnSu