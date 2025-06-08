Спортът по ТВ в неделя (8 юни)

Първият футболен турнир „Купата на кмета“ се превърна в истински спортен празник за децата от район „Възраждане“

На 7 юни 2025 г. спортният комплекс в „Зона Б-5“ – Спортна София 2000 ЕАД се превърна в сцена на радост, ентусиазъм и оспорвани срещ ...