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Спортът по ТВ в неделя (8 юни)

Спортът по ТВ в неделя (8 юни)

8 Юни, 2025 07:45 641 2

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (8 юни) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.00 UFC, Двалишейли срещу О'Мали МАХ Спорт 2

09.00 Плажен волейбол, турнир в Свети Влас Нова спорт

10.10 Суперкарс, трето състезание в Пърт МАХ Спорт 1

11.50 Мото 3, Гран при на Арагон МАХ Спорт 2

12.00 Тенис: Ролан Гарос, двойки, жени, финал Евроспорт 1

12.00 Мини футбол, Европейско първенство, полуфинали Диема спорт

12.00 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

12.15 Колоездене: Обиколка на Словения, пети етап, мъже Евроспорт 2

12.35 Порше Карера къп, състезание 2, Гран при на Нидерландия Диема спорт 2

13.15 Мото 2, Гран при на Арагон МАХ Спорт 2

13.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

13.30 Баскетбол, Уникаха – Барселона Диема спорт 2

14.05 Колоездене: Критериум Дофине, първи етап, мъже Евроспорт 2

14.30 Волейбол, Китай – Турция (жени) МАХ Спорт 3

15.00 Мото GP, Гран при на Арагон МАХ Спорт 2

15.30 Тенис: Ролан Гарос, мъже, финал Евроспорт 1

16.00 Германия - Франция Диема спорт 3

16.00 Рали, световен шампионат, Италия МАХ Спорт 1

16.00 Маунтинбайк: Световна купа в Леоганг, олимпийско крос кънтри, мъже Евроспорт 2

16.15 Художествена гимнастика, Европейско първенство БНТ 3

19.00 Грузия – Капо Верде Диема спорт 3

19.00 Минифутбол, Европейско първенство, мач за трето място Нова спорт

19.30 Расинг – Мирандес МАХ Спорт 4

19.30 Баскетбол, Реал – Баскония Диема спорт 2

20.00 Голф: PGA тур, Канада оупън, четвърти ден Евроспорт 2

20.30 Спортно катерене: Световна купа в Прага, боулдър, жени Евроспорт 1

21.00 Наскар, състезание в Мичиган МАХ Спорт 1

21.30 Волейбол, България – Нидерландия (жени) МАХ Спорт 2

22.00 Португалия - Испания Диема спорт 3, БНТ 3

02.00 Портлънд – Сейнт Луис МАХ Спорт 4

03.00 НБА, Оклахома – Индиана Диема спорт 2


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  • 1 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Благодаря

    07:48 08.06.2025

  • 2 гробар

    1 0 Отговор
    в топлого време хилядите богаташки oтppenки и гнycccниттее и cммppъдллливви cceмeйсствaa kaтооо пykkнaaтт само за няколко дена ще се надyяяятт и вмиppишшатт много бързо. Hякой докато ги открият вече и чeppвeeи ще пъплятт по разлагaщитee и ce тeллцa.

    08:54 08.06.2025

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