Ерик тен Хаг настоява за трансфер на Гарначо в Байер Леверкузен – вече са започнали преговори с Ман Юнайтед

Ерик тен Хаг, който наскоро пое кормилото на Байер Леверкузен, иска да вземе при себе си аржентинския талант Алехандро Гарначо. "Асперините" вече са отправили официално запитване към Манчестър Юнайтед, твърди авторитетния журналист Фабрицио Романо.

Нидерландският треньор е решен да привлече крилото, с което вече е работил успешно на "Олд Трафорд".

След като Рубен Аморим застана начело на "червените дяволи", Гарначо изпадна в немилост и бе включен в списъка с потенциални напускащи. Португалският наставник дори е посъветвал младата звезда да си търси ново предизвикателство, което допълнително разпали слуховете за предстоящ трансфер.

🚨🇦🇷 Alejandro Garnacho will leave Man United, decision confirmed on player and club side — set to part ways.



Understand staying in Premier League serious option with 3 clubs already very keen… after Bayer Leverkusen and Italian clubs calling.



