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Спортът по ТВ в четвъртък (12 юни)

12 Юни, 2025 11:19 487 0

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  • баскетбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (12 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: турнир в Щутгарт - МАХ Спорт 1

12.00 Тенис: турнир в Херцогенбош - МАХ Спорт 3

15.30 Волейбол: Полша – Япония (мъже) - МАХ Спорт 2

16.25 Колоездене: Критериум Дофине, пети етап, мъже - Евроспорт 1

20.00 Силови спортове: Световен класически шампионат в Кемниц, жени до 69 кг и мъже до 93 кг, - Евроспорт 2

20.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, хиперпол квалификация - Евроспорт 1

22.00 Футбол: Ла Лига 2, Мирандес – Расинг МАХ Спорт 4

22.15 Баскетбол: плейоф в Испания - Диема спорт 2

23.30 Волейбол: Германия – Италия (мъже) - МАХ Спорт 2

23.30 Волейбол: Бразилия – Куба (мъже) - МАХ Спорт 1

23.40 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, тренировка - Евроспорт 1

03.00 Хокей: НХЛ, Флорида – Едмънтън - МАХ Спорт 1

03.00 Волейбол: САЩ – Иран (мъже) - МАХ Спорт 2


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