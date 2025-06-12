Спортът по ТВ в четвъртък (12 юни)

12.00 Тенис: турнир в Щутгарт - МАХ Спорт 1
12.00 Тенис: турнир в Херцогенбош - МАХ Спорт 3
15.30 Волейбол: Полша – Япония (мъже) - МАХ Спорт 2
16.25 Колоездене: Критериум Дофине, пети етап, мъже - Евроспорт 1
20.00 Силови спортове: Световен класически шампионат в Кемниц, жени до 69 кг и мъже до 93 кг, - Евроспорт 2
20.45 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, хиперпол квалификация - Евроспорт 1
22.00 Футбол: Ла Лига 2, Мирандес – Расинг МАХ Спорт 4
22.15 Баскетбол: плейоф в Испания - Диема спорт 2
23.30 Волейбол: Германия – Италия (мъже) - МАХ Спорт 2
23.30 Волейбол: Бразилия – Куба (мъже) - МАХ Спорт 1
23.40 Автомобилизъм: 24 часа на Льо Ман, Световен шампионат, тренировка - Евроспорт 1
03.00 Хокей: НХЛ, Флорида – Едмънтън - МАХ Спорт 1
03.00 Волейбол: САЩ – Иран (мъже) - МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА