Спортът по ТВ в четвъртък (12 юни)

Напрежение и размяна на реплики между Леонел Меси и Хамес Родригес по време на мача Аржентина - Колумбия

По време на квалификационната среща за Мондиал 2026 между Аржентина и Колумбия, завършила 1:1, се разигра интересен момент, в който капитаните на дват ...