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Ювентус се оглежда за Юсуф Фофана от Милан

Ювентус се оглежда за Юсуф Фофана от Милан

16 Август, 2026 10:27 279 0

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„Бианконерите“ търсят нови решения за средата на терена

Ювентус се оглежда за Юсуф Фофана от Милан - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ювентус проучва възможността да привлече халфа на Милан Юсуф Фофана, съобщава италианският журналист Джанлука Ди Марцио. „Бианконерите“ търсят нови решения за средата на терена и виждат във френския национал футболист, който може да пасне на плановете им, предава Sportal.bg. От Торино ще се опитат да постигнат сделка при приемливи финансови условия. Според информацията сред обсъжданите варианти е и размяна на играчи, макар че към момента двата клуба все още не са започнали официални преговори.

Бъдещето на Фофана на „Сан Сиро“ също е под въпрос. Халфът не се смята за сигурна част от плановете на новия старши треньор на Милан Рубен Аморим и това увеличава вероятността за раздяла до края на трансферния прозорец. 27-годишният французин премина в Милан през 2024 година след трансфер от Монако. В първия си период при „росонерите“ той беше използван основно като дефанзивен полузащитник в схема с двама играчи пред защитата.

През миналия сезон обаче Фофана получаваше и по-различни задачи. При Масимилиано Алегри той често действаше отдясно в халфовата линия, като получаваше повече свобода да се включва в атака и да търси голови положения и асистенции.

През сезон 2025/26 французинът записа 33 мача в Серия А, в които се разписа два пъти и направи три голови подавания.

За Ювентус евентуалното привличане на Фофана би било начин да добави физическа мощ, дефанзивна стабилност и опит в центъра на терена, докато Милан трябва да реши дали да задържи футболиста или да използва интереса към него за сделка, която да му осигури средства или друг играч.


Италия
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