ЦСКА насочи поглед към косовския национал Мухарем Яшари

ЦСКА продължава да търси свежи попълнения за атакуващата си линия и този път е хвърлил око на един от най-обещаващите полузащитници на Косово – Мухарем Яшари.

Според информация на Gazeta Blic, „червените“ са сред основните кандидати за подписа на 27-годишния плеймейкър, но конкуренцията за неговите услуги е ожесточена.

Яшари, който в момента защитава цветовете на украинския ЛНЗ Черкаси, е попаднал в полезрението и на други европейски клубове. Сред тях се открояват австрийският ЛАСК Линц, украинският Карпати Лвов и унгарският гранд Ференцварош. Всички те следят изкъсо ситуацията около косовския национал, който се утвърди като ключова фигура в средата на терена.

Настоящият клуб на Яшари не възнамерява да се разделя лесно с него и вече е предложил удължаване на договора му, като офертата включва двойно увеличение на заплатата. Действащият контракт на полузащитника е валиден до края на 2026 година, което допълнително усложнява евентуален трансфер.

Мухарем Яшари се присъедини към ЛНЗ Черкаси в началото на 2024 година, след като впечатли с изявите си за Дрита. През изминалия сезон той записа 30 мача във всички турнири, реализирайки 5 попадения и асистирайки за още 8 гола.

В националния отбор на Косово Яшари има 9 срещи и 1 гол, което го прави ценен актив за всеки клуб, който иска да подсили халфовата си линия.

Любопитен факт е, че в състава на ЦСКА вече се подвизават двама косовски футболисти – Лумбард Делова и Зюмюр Бютучи, което може да се окаже допълнителен коз в преговорите за привличането на Яшари.

