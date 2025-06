Ювентус подписа договор за над 400 милиона евро

От Ювентус официално обявиха подновяването на договора си с един от своите основни спонсори, а именно “Адидас”. Новото споразумение между италианския клуб и германския концерн за спортно облекло е до 30 юни 2037 година.

Juventus and adidas: together until 2037 ⚪️⚫️