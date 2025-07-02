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Вече са ясни всички четвъртфинали на Световното клубно първенство

Вече са ясни всички четвъртфинали на Световното клубно първенство

2 Юли, 2025 08:59 934 0

  • борусия дортмунд-
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Флуминензе ще посрещне Ал Хилал в петък от 22 часа

Вече са ясни всички четвъртфинали на Световното клубно първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След последния осминафинален двубой от Световното клубно първенство в САЩ между отборите на Борусия Дортмунд и Монтерей, станаха ясни и всичките четвъртфинални сблъсъка.

В първия от тях Флуминензе ще посрещне Ал Хилал в петък от 22 часа, а след това Палмейрас ще премери сили с Челси.

В съботния ден са другите два мача между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен, както Реал Мадрид – Борусия Дортмунд.

Ето и програмата:

4 юли, 22:00 часа: Флуминензе – Ал Хилал

5 юли, 04:00 часа: Палмайрас – Челси

5 юли, 19:00 часа: Пари Сен Жермен – Байерн Мюнхен

5 юли, 23:00 часа: Реал Мадрид – Борусия Дртмунд


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