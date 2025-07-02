Вече са ясни всички четвъртфинали на Световното клубно първенство

След последния осминафинален двубой от Световното клубно първенство в САЩ между отборите на Борусия Дортмунд и Монтерей, станаха ясни и всичките четвъртфинални сблъсъка.
В първия от тях Флуминензе ще посрещне Ал Хилал в петък от 22 часа, а след това Палмейрас ще премери сили с Челси.
В съботния ден са другите два мача между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен, както Реал Мадрид – Борусия Дортмунд.
Ето и програмата:
4 юли, 22:00 часа: Флуминензе – Ал Хилал
5 юли, 04:00 часа: Палмайрас – Челси
5 юли, 19:00 часа: Пари Сен Жермен – Байерн Мюнхен
5 юли, 23:00 часа: Реал Мадрид – Борусия Дртмунд
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