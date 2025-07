Холанд разпуска с половинката си след изтощителен сезон (СНИМКИ)

Звездата на Манчестър Сити Ерлинг Холанд прекарва ваканцията си на почивка със семейството си, в опит да си почине след изтощителния сезон.

24-годишният норвежец вече има време за най-близките си, след като неговият тим отпадна от Ал Хилал на 1/8-финалите на Световното клубно първенство в САЩ.

Във вторник Ерлинг Холанд беше засечен в Ибиса заедно с приятелката си Изабел Хаугсен Йохансен. Двамата бяха заедно с майката на Йохансен и детето им, което се роди през декември миналата година.

Двойката изглежда искрено с наслаждава на ваканцията си. Те бяха уловени да се забавляват на яхта. На една от снимките Холанд се вижда как се отпуска на стол, докато разглежда телефона си.

Норвежецът със сигурност обича водата, тъй като не се притесняваше да скача в дълбокото. Освен това нападателят е фен и на джетовете.

Дамата до него също изглежда във форма, само шест месеца след раждането.

Двойката е много дискретна относно детето и все още не са обявили публично пола или името му.

Изабел е с три години по-млада от Холанд – на 21 години, и се смята, че двамата са се запознали в младежката академия на Брин, където и двамата са играли. Запознали са се, когато Холанд е бил в Борусия Дортмунд, като Изабел често го е посещавала.

Erling Haaland and his girlfriend have been spotted on an EXTRAVAGANT yacht holiday in Ibiza 👀☀️ pic.twitter.com/GKEzhTHSVD