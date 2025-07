Флорентино Перес уреди да се играе голям мач на “Бернабеу”

Финалът на Световното първенство по футбол през 2030 г. ще се проведе на реновирания стадион “Сантяго Бернабеу” в Мадрид.

Информацията споделя лично главният редактор на испанския вестник “Marca” – Хосе Феликс Диас.

Според източника, президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес и президентът на ФИФА Джани Инфантино са се срещнали по време на Световното клубно първенство в САЩ и са постигнали споразумение заключителният мач от бъдещия Мондиал в Испания да се проведе на стадиона на “лос бланкос”.

🚨 BREAKING: 2030 FIFA World Cup Final set to be held at the Santiago Bernabéu.



Agreement between Real Madrid and FIFA is DONE. @marca pic.twitter.com/ssVkavBXsY