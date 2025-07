Лудогорец прати оферта за испански голмайстор

Лудогорец е в търсене на нов нападател, като "орлите" са се насочили към голмайстора на Висла Краков Анхел Родадо, пишат медиите в Полша. Испанецът е на 28 години и е част от втородивизионния полски отбор от три сезона насам.

Разградчани вече са отправили оферта към Висла за правата на Родадо, пише изданието Meczyki. Клубът от Краков обаче иска да задържи най-добрия си футболист и му е предложил нов договор с увеличение на заплатата. Настоящият контракт на испанеца изтича след две години, като в него има опция за допълнителни 12 месеца.

RODADO’S FUTURE IN THE BALANCE



Wisła Kraków want to keep Ángel Rodado and have offered him a new contract with a pay raise, but foreign clubs are circling, per 'Meczyki'.



🇧🇬 Ludogorets have bid €1M + €600k in bonuses.

🇹🇷 A Turkish second-tier side offered €1.4M upfront.… pic.twitter.com/vxZiQCI5PG