Манчестър Юнайтед официално обяви Брайън Мбемо

Манчестър Юнайтед официално обяви привличането на Брайън Мбемо от Брентфорд. Камерунският национал подписа договор, който ще го задържи на „Олд Трафорд“ до юни 2030-а година, с възможност за удължаване с още един сезон.

През изминалата кампания 25-годишният нападател впечатли с 20 попадения във Висшата лига – четвъртото най-добро постижение в дивизията, и добави осем асистенции. Откакто Брентфорд се изкачи в елита, Мбемо поддържа средно по 18 гола на сезон, написаха „червените дяволи“.

Според медиите в Англия, Манчестър Юнайтед ще плати общо 75 милиона евро с бонусите за правата на десния флангови футболист, който става третото ново попълнение за „червените дяволи“ това лято след Диего Леон и Матеуш Куня от Уулвърхемптън. Камерунецът ще носи фланелка с №19 на гърба.

„Когато разбрах, че Манчестър Юнайтед проявява интерес, не се поколебах – това е клубът, за който мечтаех още като дете и чиято фланелка носех, докато растях“, заяви Мбемо пред официалния сайт на Ман Юнайтед.

Welcome to the biggest club in England Bryan Mbuemo.❤️🇨🇲 pic.twitter.com/mGQCze8tld