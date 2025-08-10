Александър Колев блести с две асистенции и приза "Играч на мача" в Китай

Българският нападател Александър Колев отново напомни за себе си с впечатляващо представяне в китайската Лига 1. В двубой от 20-ия кръг на шампионата, Колев бе ключовият двигател за успеха на своя Нантонг Жиюн, който надделя с 2:0 като гост над Чонкинг Тонглънлон.

Родният футболист не просто изигра пълни 90 минути, а и се отличи с две майсторски асистенции. Първо, в 67-ата минута, Колев изведе Йе Даочи на чиста позиция, а малко по-късно, в 75-ата, подаде прецизно на Юин Джиаси, който оформи крайния резултат.

Със своята креативност и борбеност, българинът заслужено грабна приза за "Играч на мача". Този успех изкачи Нантонг Жиюн до осмото място във временното класиране, докато домакините от Чонкинг Тонглънлон пропуснаха възможността да намалят изоставането си от лидера Ляонин Шънан Ърбън.