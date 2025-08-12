Манчестър Сити няма да се раздели със Савиньо без "главозамайваща" оферта

В последните дни слуховете около бъдещето на бразилския талант Савиньо в Манчестър Сити се засилиха, но ръководството на „гражданите“ е категорично – раздяла с крилото ще има само при наистина главозамайващо предложение.

Според източници близки до клуба единствено оферта с изключително висока стойност, каквато би могла да дойде от Тотнъм, би накарала Сити да седне на масата за преговори.

Засега обаче всички спекулации за негово скорошно напускане изглеждат прибързани и неотговарящи на реалната ситуация.