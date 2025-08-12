Новини
Манчестър Сити няма да се раздели със Савиньо без "главозамайваща" оферта

12 Август, 2025 08:39

Само изключително високо предложение би накарало клуба да седне на масата за преговори

Манчестър Сити няма да се раздели със Савиньо без "главозамайваща" оферта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В последните дни слуховете около бъдещето на бразилския талант Савиньо в Манчестър Сити се засилиха, но ръководството на „гражданите“ е категорично – раздяла с крилото ще има само при наистина главозамайващо предложение.

Според източници близки до клуба единствено оферта с изключително висока стойност, каквато би могла да дойде от Тотнъм, би накарала Сити да седне на масата за преговори.

Засега обаче всички спекулации за негово скорошно напускане изглеждат прибързани и неотговарящи на реалната ситуация.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Скорпи

    1 0 Отговор
    Чак пък главозамайваща...самият факт че мислят да го продадат не говори добре за Савиньо а и в Жирона не показа кой знае какви главозамайващи качества..

    09:00 12.08.2025

