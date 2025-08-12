Джак Грийлиш е жертвал значителна част от заплатата си в Манчестър Сити, за да осъществи преминаването си в Евертън. „Карамелите“ имат опция да закупят английския национал за 50 милиона паунда през следващото лято.

Според The Daily Mail, възнаграждението на Грийлиш в Сити е около 300 000 паунда седмично. Целта му е да възроди кариерата си на синята част на Ливърпул и евентуално да попадне в състава на Англия за предстоящото Световното първенство през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Миналия сезон Грийлиш рядко бе част от плановете на Пеп Гуардиола и записа само седем старта в Премиър лийг, а формата му спадна значително. Въпреки това, бившият играч на Астън Вила е бил убеден от Дейвид Мойс, че Евертън може да бъде трамплин за възраждането на кариерата му.

Грийлиш е получил уверения, че ще бъде водещата фигура в отбора. Изключването му от състава на "трите лъва" за Евро 2024 бе тежък удар, а сега той е решен да се реваншира, като играе редовно и възвърне блясъка, който го превърна в един от най-вълнуващите таланти в английския футбол преди няколко години.

Евертън започват кампанията си в Премиър лийг в понеделник с гостуване на Лийдс Юнайтед на "Еланд Роуд".