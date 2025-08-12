Новини
Тейлър Фриц продължава победния си ход в Синсинати, Циципас отпада изненадващо

12 Август, 2025 11:01

12 Август, 2025 11:01 440 0

Американецът впечатли с мощен сервис

Тейлър Фриц продължава победния си ход в Синсинати, Циципас отпада изненадващо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската звезда Тейлър Фриц демонстрира отлична форма и си осигури място в четвъртия кръг, на“Мастърс”-а в Синсинат, докато гръцкият ас Стефанос Циципас напусна надпреварата след драматична загуба.

Фриц, който заема четвъртата позиция в световната ранглиста, се наложи над италианеца Лоренцо Сонего с резултат 7:6(4), 7:5. Американецът впечатли с мощен сервис, реализирайки цели 13 аса и 25 уинъра, като не позволи на съперника си нито една възможност за пробив.

В следващия кръг Фриц ще се изправи срещу изненадващия френски квалификант Теранс Атман, който е под номер 136 в световната ранглиста. Той поднесе сензация, елиминирайки бразилеца Жоао Фонсека с 6:3, 6:4 само за 79 минути.

В същото време вечерта донесе още една изненада – Бенжамен Бонзи от Франция детронира бившия номер 3 в света Стефанос Циципас. След оспорван двубой, Бонзи се наложи с 6:7(4), 6:3, 6:4, като реализира пробив във всеки сет. Единствено в първата част Циципас успя да се противопостави и да спечели тайбрека, но впоследствие французинът наложи волята си и триумфира.

В следващата фаза Бонзи ще премери сили с канадеца Феликс Оже-Алиасим.


