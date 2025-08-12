Шампионът от "Уимбълдън" Иван Иванов отпадна на старта на турнира в София

Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иванов, който участва с "уайлд кард" загуби от поставения под номер 5 в схемата Марат Шарипов (Русия) с 2:6, 2:6 за около час на корта. За него това беше първи мач в основната схема на турнири от сериите "Чалънджър".

16-годишният българин изостана с 0:3 в първия сет, което се оказа решаващо за изхода. Във втория той започна с пробив, но загуби следващите четири гейма. Иванов пропусна точка за връщане на пробива при 2:4, а след това допусна още един брейк за крайното 2:6.

Иван Иванов ще играе днес и срещата си от първия кръг на двойки. В мач номер 4 на корт номер 4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) излизат срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

Преди това от турнира отпаднаха получилият "уайлд кард" Александър Василев, преминалият през квалификациите Виктор Марков и националът Александър Донски.