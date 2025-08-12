Новини
Шампионът от "Уимбълдън" Иван Иванов отпадна на старта на турнира в София

12 Август, 2025 15:45 785 9

Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина

Шампионът от "Уимбълдън" Иван Иванов отпадна на старта на турнира в София - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иванов, който участва с "уайлд кард" загуби от поставения под номер 5 в схемата Марат Шарипов (Русия) с 2:6, 2:6 за около час на корта. За него това беше първи мач в основната схема на турнири от сериите "Чалънджър".

16-годишният българин изостана с 0:3 в първия сет, което се оказа решаващо за изхода. Във втория той започна с пробив, но загуби следващите четири гейма. Иванов пропусна точка за връщане на пробива при 2:4, а след това допусна още един брейк за крайното 2:6.

Иван Иванов ще играе днес и срещата си от първия кръг на двойки. В мач номер 4 на корт номер 4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) излизат срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

Преди това от турнира отпаднаха получилият "уайлд кард" Александър Василев, преминалият през квалификациите Виктор Марков и националът Александър Донски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    3 1 Отговор
    Много е празнувал, а и мотивацията леко пада ако си определен тип човек!

    15:46 12.08.2025

  • 2 Доктор

    7 3 Отговор
    Много си повярва. Дори забрави българския език, само след няколко години в чужбина.

    15:49 12.08.2025

  • 3 Да,да

    3 1 Отговор
    София ми е уимбълдън

    Коментиран от #4

    15:58 12.08.2025

  • 4 Селтак калтак

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да,да":

    Къде е уимбълдън , къдейй софия,ъ?
    В клубъ на богатите, ей

    16:01 12.08.2025

  • 5 Както

    3 1 Отговор
    всяка българска звездъ.

    16:06 12.08.2025

  • 6 По някаква случайност

    2 3 Отговор
    това момче взема титлата в Уймбълдън. После всички знаем, как приключва всичко.....звездеене, интервюта, каки, гъзареене, и до там.

    16:11 12.08.2025

  • 7 Реалист

    4 3 Отговор
    От досега коментиращите , убеден съм че нито един не е хващал ракета, даже имам съмнения че въобще са се събличали по физическо. Желая успех на всички български тенисисти , хейт винаги ще има защото българина обича да мрази , особено успелите.

    16:18 12.08.2025

  • 8 Немо

    1 1 Отговор
    Стига сте плюли. Разликата между юношеските турнири и мъжките е много голяма. Преходът е много труден и трябва време, пари, късмет и талант. Нищо не му е гарантирано. Григор също трудно проби след като спечели при юношите, тъй че не бързайте

    16:23 12.08.2025

  • 9 Кой ще се хаби за

    1 0 Отговор
    54000 долара награден фонд

    16:44 12.08.2025

