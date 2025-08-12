Новини
Спорт »
Тенис »
Елена Рибакина продължава напред в Синсинати след обрат срещу Мертенс

Елена Рибакина продължава напред в Синсинати след обрат срещу Мертенс

12 Август, 2025 12:29 430 2

  • елена рибакина -
  • турнир-
  • wta 1000 -
  • синсинати-
  • сащ-
  • елисе мертенс-
  • тенис

В следващия кръг тя ще се изправи срещу американката Мадисън Кийс

Елена Рибакина продължава напред в Синсинати след обрат срещу Мертенс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина демонстрира характер и воля и си осигури място на осминафиналите на престижния турнир от сериите WTA 1000 в Синсинати, САЩ. Казахстанската звезда, поставена под номер 9 в основната схема, преодоля сериозното предизвикателство, поставено от опитната белгийка Елисе Мертенс, и триумфира след оспорван трисетов двубой – 4:6, 6:3, 7:5.

Срещата продължи 2 часа и 14 минути и предложи истински спектакъл на феновете на тениса.

Въпреки че Рибакина допусна цели 10 двойни грешки, тя успя да компенсира с мощен сервис, като и двете състезателки си размениха по 10 аса. Мертенс, която е с три години по-възрастна от казахстанката, показа стабилна игра, но не успя да се възползва от всички възможности за пробив. Рибакина отрази 4 от 6 брейкбола, а на свой ред реализира три пробива, които се оказаха решаващи за крайния изход на срещата.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу американката Мадисън Кийс, която също е сред фаворитките на турнира в Синсинати.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вааси

    0 1 Отговор
    яките ръки чувек... Уродска работа.

    12:49 12.08.2025

  • 2 гръндж

    1 0 Отговор
    Браво на момичето! Рибакина е шампионка.

    12:50 12.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ