Елена Рибакина продължава напред в Синсинати след обрат срещу Мертенс

Елена Рибакина демонстрира характер и воля и си осигури място на осминафиналите на престижния турнир от сериите WTA 1000 в Синсинати, САЩ. Казахстанската звезда, поставена под номер 9 в основната схема, преодоля сериозното предизвикателство, поставено от опитната белгийка Елисе Мертенс, и триумфира след оспорван трисетов двубой – 4:6, 6:3, 7:5.

Срещата продължи 2 часа и 14 минути и предложи истински спектакъл на феновете на тениса.

Въпреки че Рибакина допусна цели 10 двойни грешки, тя успя да компенсира с мощен сервис, като и двете състезателки си размениха по 10 аса. Мертенс, която е с три години по-възрастна от казахстанката, показа стабилна игра, но не успя да се възползва от всички възможности за пробив. Рибакина отрази 4 от 6 брейкбола, а на свой ред реализира три пробива, които се оказаха решаващи за крайния изход на срещата.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу американката Мадисън Кийс, която също е сред фаворитките на турнира в Синсинати.