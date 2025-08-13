Гьозтепе чупи рекорд с трансфер на откритието на Мъри Стоилов



Гьозтепе ще продаде откритието на Станимир Стоилов Ромуло на РБ Лайпциг. Двата клуба вече имат принципна договорка за сделката. "Биковете", чийто директор по спортните операции е Юрген Клоп, ще платят 20 млн. евро фиксирана сума за 23-годишния бразилец.

Още 5 млн. евро са предвидени под формата на различни бонуси. Освен това "Гьоз-Гьоз" ще запази и 10% при следващ трансфер на нападателя, пише журналистът Орчун Актен.