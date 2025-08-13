Новини
Гьозтепе чупи рекорд с трансфер на откритието на Мъри Стоилов

13 Август, 2025 07:29 1 208 2

  • станимир стоилов-
  • ромуло-
  • рб лайпциг-
  • юрген клоп

"Биковете", чийто директор по спортните операции е Юрген Клоп, ще платят 20 млн. евро фиксирана сума за 23-годишния бразилец

Гьозтепе чупи рекорд с трансфер на откритието на Мъри Стоилов - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Гьозтепе ще продаде откритието на Станимир Стоилов Ромуло на РБ Лайпциг. Двата клуба вече имат принципна договорка за сделката. "Биковете", чийто директор по спортните операции е Юрген Клоп, ще платят 20 млн. евро фиксирана сума за 23-годишния бразилец.

Още 5 млн. евро са предвидени под формата на различни бонуси. Освен това "Гьоз-Гьоз" ще запази и 10% при следващ трансфер на нападателя, пише журналистът Орчун Актен.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 свиреп ОХЛЮВ

    2 4 Отговор
    Да беше сторил същото и с т. нар. СИНИ ! Ама карай. Може би е за добро.

    07:39 13.08.2025

  • 2 И малко ли

    4 1 Отговор
    ..и Раев спечели от Мъри, нали няколко от тия дето сега са грабнака на Леца и тия дето ги изпродадоха, бяха доведени от Мъри..

    08:11 13.08.2025

