Треньорът на Арда: Продължаваме да мечтаем, не съм се изправял срещу толкова провокативен отбор

15 Август, 2025 07:00 974 1

В плейофния кръг сме, а това, което направихме досега, е нещо специално за Арда и за града

Треньорът на Арда: Продължаваме да мечтаем, не съм се изправял срещу толкова провокативен отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Арда - Александър Тунчев говори пред медиите след победата с 2:0 в реванша над Кауно Жалгирис под аплодисментите на феновете, които скандираха името му. Той призна, че никога в кариерата си като футболист и треньор не се е изправял срещу толкова провокативен съперник и се радва, че неговите играчи са сдържали нервите си.

"Страхотно е, невероятно и продължаваме да мечтаем. В плейофния кръг сме, а това, което направихме досега, е нещо специално за Арда и за града. Не беше никак лесно. В кариерата си не само като треньор, но и като футболист, не съм се изправял срещу отбор, който да играе толкова провокативно. Поздравявам момчетата, че успяха да си сдържат нервите и да не получат червен картон.

Да стигнем до тази фаза за нас това е сбъдната мечта. Който и да е следващият ни съперник, ще се постараем да изиграем на ниво и двата мача. В момента не знам дали ще искаме да отложим мача с ЦСКА.

Головете тази вечер бяха страхотни, слагам ги под един знаменател", заяви Тунчев.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    0 1 Отговор
    Не е нормално в 2 мача онези да получат 3 червени картона. В първият мач още във втората минута. От този мач съм гледал само репортаж. Първият червен бе застрашаващ да му счупи крака

    07:32 15.08.2025

