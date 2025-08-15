Треньорът на Арда: Продължаваме да мечтаем, не съм се изправял срещу толкова провокативен отбор

Наставникът на Арда - Александър Тунчев говори пред медиите след победата с 2:0 в реванша над Кауно Жалгирис под аплодисментите на феновете, които скандираха името му. Той призна, че никога в кариерата си като футболист и треньор не се е изправял срещу толкова провокативен съперник и се радва, че неговите играчи са сдържали нервите си.

"Страхотно е, невероятно и продължаваме да мечтаем. В плейофния кръг сме, а това, което направихме досега, е нещо специално за Арда и за града. Не беше никак лесно. В кариерата си не само като треньор, но и като футболист, не съм се изправял срещу отбор, който да играе толкова провокативно. Поздравявам момчетата, че успяха да си сдържат нервите и да не получат червен картон.

Да стигнем до тази фаза за нас това е сбъдната мечта. Който и да е следващият ни съперник, ще се постараем да изиграем на ниво и двата мача. В момента не знам дали ще искаме да отложим мача с ЦСКА.

Головете тази вечер бяха страхотни, слагам ги под един знаменател", заяви Тунчев.