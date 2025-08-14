Бостън Селтикс сменя собственика си за рекордните 6,1 милиарда долара

Бостън Селтикс ще премине в ръцете на нови собственици срещу невижданата досега сума от 6,1 милиарда долара. Това е най-високата цена, плащана някога за професионален спортен клуб в САЩ, като по този начин „келтите“ изпреварват всички досегашни рекорди.

След единодушното одобрение от страна на Националната баскетболна асоциация (НБА), група инвеститори, оглавявана от финансовия магнат Бил Чисхолм, ще поеме контрола над емблематичния тим.

Очаква се сделката да бъде финализирана в най-скоро време, а Чисхолм ще стане притежател на минимум 51% от акциите. До 2028 година се предвижда пълното придобиване на клуба, като крайната стойност може да достигне впечатляващите 7,3 милиарда долара, информира Associated Press.

Този трансфер не само бележи нова ера за Бостън Селтикс, но и поставя нов стандарт в историята на спортните сделки в Северна Америка. Досегашният рекорд принадлежеше на Вашингтон Комендърс от Националната футболна лига, които през 2023 година смениха собственика си за 6,05 милиарда долара.

В света на баскетбола, най-скъпата сделка досега бе покупката на Финикс Сънс от Мат Ишбия за 4 милиарда долара.

Новият мажоритарен собственик на „зелените“ – Уилям (Бил) Чисхолм, е водеща фигура в инвестиционния фонд Symphony Technology Group. Той и екипът му ще придобият акциите от семейство Грусбек, които управляваха Бостън Селтикс от 2002 година насам. Под тяхното ръководство отборът спечели две от своите общо 18 шампионски титли – през 2008 и 2024 година, затвърждавайки статута си на един от най-успешните клубове в НБА.

С тази грандиозна сделка Бостън Селтикс не само пише нова страница в своята славна история, но и задава нови стандарти за стойността и значимостта на спортните франчайзи в световен мащаб.