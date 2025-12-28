Ювентус се завърна в Топ 4 с два късни гола срещу Пиза

Ювентус се наложи изключително трудно с 2:0 като гост над новака в Серия А Пиза. Автоголът на Артуро Калабрези в 73-ата минута и късното попадение на Кенан Йълдъз в добавеното време решиха изхода на срещата на „Арена Гарибалди“ и донесоха трите точки за „бианконерите“.

След този успех Юве се изкачи временно на третата позиция с 32 точки, колкото има и Милан, но с два изиграни мача повече. Пиза от своя страна остава с 11 пункта и заема предпоследното, 19-о място в класирането, като изостава с три от спасителната зона. За торинци предстои домакинство на Лече, докато новаците гостуват на Дженоа в началото на новата година.

Двубоят още от началото придоби твърд и физически характер, а чистите голови ситуации се брояха на пръсти. Домакините се подредиха компактно в собствената си половина, докато гостите упражняваха висока преса и търпеливо търсеха пролуки в защитата.

В 14-ата минута „бианконерите“ ускориха темпото с по-бърза комбинация, която веднага даде резултат. Уестън Маккени стреля опасно, но топката премина покрай лявата греда. Четири минути по-късно и Кенан Йълдъз опита удар от дистанция. Турският талант отправи шут от границата на наказателното поле, който обаче не попадна в очертанията на вратата.

Около средата на първата част и Копмайнерс се включи по-креативно, но неговият опит бе блокиран от защитник на Пиза и изчистен в корнер.

Малко след изтичането на половин час игра главният арбитър Фабио Мареска предизвика недоумение, след като не санкционира Антонио Карачоло за грубо влизане в Лоис Опенда по фланга. Вместо очаквания жълт картон, съдията отсъди нарушение в нападение.

В 36-ата минута домакините за първи път показаха зъби и в офанзивен план. Идриса Туре отне топката, напредна по крилото и центрира остро пред вратарското поле, където Матео Трамони се хвърли на шпагат, но не успя да засече топката с върха на обувката си. Секунди преди почивката феновете на гостите отново затаиха дъх, след като Стефано Морео се извиси при центриране и с глава разтресе напречната греда.

След този момент Пиза се възползва от набраната инерция и изненада дори най-големите оптимисти по трибуните, като наложи натиск срещу именития си съперник. Домакините притиснаха „Старата госпожа“ дълбоко в собствената ѝ половина и я принуди да се защитава в непосредствена близост до наказателното поле. Гостите опитаха да отговорят с контраатаки, но те бяха неутрализирани с цената на твърди единоборства. Именно след едно от тях Исак Вурал си изкара жълт картон.

В 58-ата минута торинци най-сетне показа повече инициатива, изнесе играта по-напред и стигна до завършек, като Мануел Локатели отправи удар към вратата.

Малко след изтичането на първия час срещата отново предложи сериозен момент за тревога в редиците на гостите. За трети път от началото на двубоя те оцеляха на косъм, след като Матео Трамони се ориентира най-добре при изпълнение на ъглов удар и с удар с глава разтресе гредата, което напомни на ситуацията от края на първото полувреме.

Развитието на срещата накара Лучано Спалети да реагира незабавно и да насочи поглед към резервите. Веднага след поредната опасна ситуация треньорът на „биаконерите“ предприе двойна промяна – Лоис Опенда и Мануел Локатели бяха извадени, а на тяхно място се включиха Джонатан Дейвид и Едон Жегрова.

Промените дадоха незабавен резултат и гостите осезаемо вдигнаха темпото. Едон Жегрова се превърна в основен двигател на по-креативните действия в половината на съперника. В 64-ата минута пък Лойд Кели си извоюва пространство за удар и стреля мощно, но опитът му премина встрани от вратата.

Девет минути по-късно засиленият натиск на гостите най-сетне се материализира в попадение. Уестън Маккени се опита да изведе Джонатан Дейвид на границата на малкото наказателно поле, но в опита си да се намеси Артуро Калабрези протегна крак и вместо да изчисти, отклони топката в собствената си врата, с което даде аванс на „бианконерите“.

Малко след това „Арена Гарибалди“ стана сцена на изключително любопитен епизод. От резервната скамейка срещу „бианконерите“ се появи Луис Буфон – синът на легендарния Джанлуиджи Буфон, прекарал почти две десетилетия именно в редиците на Ювентус и националния отбор на Италия. По трибуните пък присъстваше майката на младия футболист – Алена Середова, която от години не е част от живота на бившия вратар.

В добавеното време резултатът бе окончателно подпечатан и от Кенан Йълдъз. Турският национал се възползва от ситуация в наказателното поле и реализира на празна врата, след като преди това Джонатан Дейвид единствено докосна топката, без да успее да я насочи. Така беше оформен и крайния резултат от 0:2.