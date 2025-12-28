Новини
Трагедия! Футболист почина по време на мач във Видин

28 Декември, 2025 08:00 1 813 8

Всички в града, цялата футболна общественост сме потресени и съкрушени

Трагедия! Футболист почина по време на мач във Видин - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Бдин Видин - Ангел Петров е починал по време на мач от благотворителен турнир в крайдунавския град вчера. 25-годишният Петров, който е юноша на Бдин и в момента играе в мъжкия отбор в Трета лига, е колабирал по време на среща от следобедната сесия на турнира, който се провежда в местната зала „Фестивална“.

„Трагедията е голяма! Всички в града, цялата футболна общественост сме потресени и съкрушени. Изказвам искрени съболезнования на семейството!“, заяви за БТА един от най-успешните и популярни треньори в града Павел Павлов.

От клуба излязоха и със съболезнователен пост в социалните мрежи:

„С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.

Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.

Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас! Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и в сърцата.

Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опааа

    21 1 Отговор
    “ …на нашия футболист Антон Петров…” Ангел или Антон последно??? Ковачееееев! Мисирко долна! Човекът е починал,а ти не знаеш името му!

    08:08 28.12.2025

  • 2 Еразъм

    17 1 Отговор
    Лека му пръст на момчето. Искрени съболезнования на роднините и на близките му. Много е тежко когато толкова млад живот угасва.

    08:14 28.12.2025

  • 3 Гошо

    21 7 Отговор
    След ковида и експерименталните никой млад човек вече не се споменава от какво е починал, ако сте забелязали. До преди това се казваше причината ,вече не. Интересно. Много младежи и между 20 и 30 ни напуснаха внезапно,което го нямаше преди това. Случайност? Надали.

    Коментиран от #6

    08:15 28.12.2025

  • 4 1488

    3 24 Отговор
    един ритнитопковец по малко

    Коментиран от #7

    08:18 28.12.2025

  • 5 1488

    4 15 Отговор
    бг стана малко по добро място за живеене

    08:18 28.12.2025

  • 6 До това води

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гошо":

    Сегашната власт, то ша дойде и на тянта глава, чакай само, като искат кръв, ще я получат

    09:18 28.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Петер Брьогел

    0 0 Отговор
    Това значи ли , че ако не бяха организирали този благотворителен турнир , Ангел щеше да си е жив ?

    09:26 28.12.2025

