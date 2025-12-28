Новини
Спортът по ТВ в неделя (28 декември)

28 Декември, 2025 07:30 357 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (28 декември) - 1
07.00 Тенис, турнир в Макао МАХ Спорт 1

12.40 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, спринт, мъже и жени Евроспорт 1

13.00 Баскетбол, Балкан – Спартак (Пл) МАХ Спорт 2

13.00 Баскетбол, Жирона – Леида Нова спорт

13.30 Милан – Верона МАХ Спорт 3

14.00 Баскетбол, Тенерифе – Гран Канария Диема спорт 3

14.30 Габон – Мозамбик МАХ Спорт 4

15.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, първи манш, слалом, жени Евроспорт 1

15.00 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, спринт, мъже и жени Евроспорт 2

16.00 Кремонезе – Наполи МАХ Спорт 3

16.00 Съндърланд – Лийдс Диема спорт 2

17.00 Гвинея – Судан МАХ Спорт 4

17.00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 1

18.00 Баскетбол, Билбао – Барселона Диема спорт

18.30 Кристъл Палас – Тотнъм Диема спорт 2

18.40 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, втори манш, слалом, жени Евроспорт 1

19.00 Болоня – Сасуоло МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол, Валенсия – Андора Нова спорт

19.30 Алжир – Буркина Фасо МАХ Спорт 4

19.45 Биатлон: Световно предизвикателство в Гелзенкирхен Евроспорт 1

20.00 Брага – Бенфика Ринг

20.00 НФЛ, Каролина – Сиатъл МАХ Спорт 2

20.00 Баскетбол, Реал – Уникаха Диема спорт 3

21.00 Спортинг – Рио Аве Ринг

21.45 Аталанта – Интер МАХ Спорт 3

22.00 Кот д'Ивоар – Камерун МАХ Спорт 4

22.30 НБА, Торонто – Голдън Стейт Диема спорт

22.30 НБА, Оклахома – Сиатъл МАХ Спорт 2

23.20 НФЛ, Бъфало – Филаделфия МАХ Спорт 2

01.00 НБА, Портлънд – Бостън Диема спорт 3

00.00 НХЛ, Тампа Бей – Монреал МАХ Спорт 1


