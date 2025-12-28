Рома с първа оферта към Манчестър Юнайтед за Зиркзее

Тимът на Рома вече е отправил конкретна оферта към Манчестър Юнайтед за нападателя Джошуа Зиркзее, съобщава Corriere dello Sport. Предложението включва наем до края на сезона с опция за откупуване на стойност 30 милиона евро през следващото лято, която да стане задължителна единствено при класиране на „вълците“ за Шампионската лига.
На този етап обаче между двете страни има разминаване. От „Олд Трафорд“ настояват бъдещата трансферна сума да бъде с още десет милиона евро по-висока. Освен това „червените дяволи“ държат първо да осигурят заместник на нидерландския нападател или поне да изчакат завръщането на Брайън Мбемо и Амад Диало от Купата на африканските нации, преди Зиркзее да получи разрешение да замине за Рим.
🚨 Joshua Zirkzee awaits Manchester United's decision on whether to approve a January loan move to Roma. Negotiations between the player and the Italian club are well advanced, but United have yet to inform either party if they will permit his departure.
[@JacobsBen] pic.twitter.com/FRLTcaylst
— SimplyUtd (@SimplyUtd) December 27, 2025
Това бе потвърдено и от мениджъра на Юнайтед Рубен Аморим, който след победата с 1:0 над Нюкасъл Юнайтед в петък подчерта, че клубът не може да си позволи да се раздели с играч без адекватна алтернатива. По тази причина става ясно, че при всички положения Рома няма да разполага със Зиркзее още на 2-и януари, каквото бе първоначалното желание на италианския клуб.
„Ще бъде много трудно някой да напусне, ако не намерим заместник. В момента разполагаме с ограничен състав, а дори и в пълен комплект опциите ни не са много, за да реагираме на всички възможни ситуации“, коментира Аморим след двубоя.
Самият Зиркзее пък е съгласен за премине в Рома, като Gazzetta dello Sport допълва, че нидерландецът е уверен, че ще играе важна роля при римляните и ще бъзе лидер в атаката.
🚨🇳🇱 Zirkzee has been assured that he will play an important role at Roma as a starter and leader in the offensive project. Negotiations are ongoing. (@Gazzetta_it @_GIFN) pic.twitter.com/NJRD1dv0tx— The United HQ (@TheUTDHQ) December 27, 2025
