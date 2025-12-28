Новини
Рома с първа оферта към Манчестър Юнайтед за Зиркзее

28 Декември, 2025 08:28 505 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тимът на Рома вече е отправил конкретна оферта към Манчестър Юнайтед за нападателя Джошуа Зиркзее, съобщава Corriere dello Sport. Предложението включва наем до края на сезона с опция за откупуване на стойност 30 милиона евро през следващото лято, която да стане задължителна единствено при класиране на „вълците“ за Шампионската лига.

На този етап обаче между двете страни има разминаване. От „Олд Трафорд“ настояват бъдещата трансферна сума да бъде с още десет милиона евро по-висока. Освен това „червените дяволи“ държат първо да осигурят заместник на нидерландския нападател или поне да изчакат завръщането на Брайън Мбемо и Амад Диало от Купата на африканските нации, преди Зиркзее да получи разрешение да замине за Рим.

Това бе потвърдено и от мениджъра на Юнайтед Рубен Аморим, който след победата с 1:0 над Нюкасъл Юнайтед в петък подчерта, че клубът не може да си позволи да се раздели с играч без адекватна алтернатива. По тази причина става ясно, че при всички положения Рома няма да разполага със Зиркзее още на 2-и януари, каквото бе първоначалното желание на италианския клуб.

„Ще бъде много трудно някой да напусне, ако не намерим заместник. В момента разполагаме с ограничен състав, а дори и в пълен комплект опциите ни не са много, за да реагираме на всички възможни ситуации“, коментира Аморим след двубоя.

Самият Зиркзее пък е съгласен за премине в Рома, като Gazzetta dello Sport допълва, че нидерландецът е уверен, че ще играе важна роля при римляните и ще бъзе лидер в атаката.


Подобни новини


