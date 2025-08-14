Лидия Енчева на четвъртфинал в Румъния

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №4 в схемата българка победи румънската квалификантка Сара Балан с 6:3, 6:2. Срещата продължи 91 минути.

Енчева поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част беше още по-убедителна и след 6:2 затвори мача. Следващата ѝ съперничка ще бъде италианката Анджелика Раги.



В края на юни Лидия Енчева спечели първа титла в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния), след което достигна до финала в Куршумлийска Баня (Сърбия) и до полуфиналите в Брашов (Румъния).



Българката се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки в тандем с Мара Гае (Румъния). По-късно днес двете ще играят срещу водачките в схемата Камила Бартоне (Латвия) и Катерина Цигурова (Швейцария).