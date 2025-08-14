Новини
Лидия Енчева на четвъртфинал в Румъния

14 Август, 2025 15:23 385 1

Българката постигна успех над квалификантка Сара Балан

Лидия Енчева на четвъртфинал в Румъния - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №4 в схемата българка победи румънската квалификантка Сара Балан с 6:3, 6:2. Срещата продължи 91 минути.

Енчева поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част беше още по-убедителна и след 6:2 затвори мача. Следващата ѝ съперничка ще бъде италианката Анджелика Раги.


В края на юни Лидия Енчева спечели първа титла в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния), след което достигна до финала в Куршумлийска Баня (Сърбия) и до полуфиналите в Брашов (Румъния).


Българката се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки в тандем с Мара Гае (Румъния). По-късно днес двете ще играят срещу водачките в схемата Камила Бартоне (Латвия) и Катерина Цигурова (Швейцария).


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 летец пилот

    1 0 Отговор
    Браво,мацко! Още много нови успехи!

    15:37 14.08.2025

