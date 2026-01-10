Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов на финал в Манакор

Иван Иванов на финал в Манакор

10 Януари, 2026 17:32 378 0

  • тенис-
  • иван иванов-
  • турнир-
  • мъже -
  • манакор -
  • испания

17-годишният българин елиминира втория поставен в схемата Иманол Лопес Морильо

Иван Иванов на финал в Манакор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният шампион по тенис при юношите за 2025 година Иван Иванов изигра поредния си страхотен мач на турнира за мъже на твърди кортове в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) и си осигури място на финала.

17-годишният българин елиминира втория поставен в схемата Иманол Лопес Морильо със 7:5, 7:6 (5). Двубоят продължи два часа и 48 минути и предложи драматични обрати, пропуснати мачболи и впечатляващ характер от страна на младия ни талант.


Иванов допусна пробив за 2:3 и изостана с 3:5 в първия сет, но не се предаде. Българинът вдигна нивото, отрази два сетбола при 4:5 и спечели четири поредни гейма, за да обърне частта до 7:5.


Вторият сет беше още по-драматичен. Иванов поведе с 4:2, но испанецът се върна в мача и изравни при 4:4. При 5:4 в полза на българина последваха три мачбола, които Лопес Морильо успя да спаси. Испанецът дори стигна до пробив и сервира при 6:5 за трети сет, но тогава Иванов показа шампионски характер – върна брейка и вкара двубоя в тайбрек. В него световният шампион при юношите поведе с 6:4 точки, пропусна първата възможност да затвори мача, но при следващата не сбърка и триумфира с победата.


В мача за титлата Иван Иванов ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между руснаците Павел Лагутин (№6 в схемата) и Ярослав Демин (№7).

През май миналата година Иванов вече доказа, че може да печели и при мъжете, след като спечели първата си титла на турнир в Унгария.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ