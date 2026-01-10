Иван Иванов на финал в Манакор

Световният шампион по тенис при юношите за 2025 година Иван Иванов изигра поредния си страхотен мач на турнира за мъже на твърди кортове в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) и си осигури място на финала.

17-годишният българин елиминира втория поставен в схемата Иманол Лопес Морильо със 7:5, 7:6 (5). Двубоят продължи два часа и 48 минути и предложи драматични обрати, пропуснати мачболи и впечатляващ характер от страна на младия ни талант.



Иванов допусна пробив за 2:3 и изостана с 3:5 в първия сет, но не се предаде. Българинът вдигна нивото, отрази два сетбола при 4:5 и спечели четири поредни гейма, за да обърне частта до 7:5.



Вторият сет беше още по-драматичен. Иванов поведе с 4:2, но испанецът се върна в мача и изравни при 4:4. При 5:4 в полза на българина последваха три мачбола, които Лопес Морильо успя да спаси. Испанецът дори стигна до пробив и сервира при 6:5 за трети сет, но тогава Иванов показа шампионски характер – върна брейка и вкара двубоя в тайбрек. В него световният шампион при юношите поведе с 6:4 точки, пропусна първата възможност да затвори мача, но при следващата не сбърка и триумфира с победата.



В мача за титлата Иван Иванов ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между руснаците Павел Лагутин (№6 в схемата) и Ярослав Демин (№7).

През май миналата година Иванов вече доказа, че може да печели и при мъжете, след като спечели първата си титла на турнир в Унгария.