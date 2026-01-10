Новини
Спорт »
Световен футбол »
Исторически подвиг във ФА Къп: Макълсфийлд от Шеста дивизия изхвърли носителя на трофея

Исторически подвиг във ФА Къп: Макълсфийлд от Шеста дивизия изхвърли носителя на трофея

10 Януари, 2026 18:47 627 1

  • фа къп-
  • макълсфийлд-
  • кристъл палас-
  • сензация-
  • футбол-
  • шеста дивизия-
  • изненада-
  • елиминация-
  • трети кръг-
  • спортни новини

Героите на вечерта за домакините бяха Пол Доусън и Айзък Бъкли-Рикетс

Исторически подвиг във ФА Къп: Макълсфийлд от Шеста дивизия изхвърли носителя на трофея - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Макълсфийлд, скромен тим от шестото ниво на футболната пирамида, поднесе една от най-големите изненади в историята на ФА Къп, елиминирайки действащия шампион Кристъл Палас с драматична победа 2:1 в третия кръг на турнира.

Героите на вечерта за домакините бяха Пол Доусън и Айзък Бъкли-Рикетс, които превърнаха мечтата на малкия град в реалност. Първото попадение дойде малко преди почивката, когато след прецизно центриране от статично положение на Люк Дъфи, Доусън се извиси над всички и с мощен удар с глава разпечата вратата на Валтер Бенитес.

След подновяването на играта Макълсфийлд не се поколеба да натисне още повече. В 61-ата минута, при хаотична ситуация в наказателното поле, Бъкли-Рикетс прояви хладнокръвие и с премерен удар прати топката в долния ъгъл за 2:0, хвърляйки трибуните в екстаз.

Гостите от Кристъл Палас, водени от Оливер Глазнер, опитаха да се върнат в мача и в последната минута Йереми Пино намали резултата с красиво изпълнение от пряк свободен удар.

Въпреки отчаяния финален натиск, времето не стигна за обрат и фаворитът напусна надпреварата преждевременно.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БЕЗПАРТИЕН ЗАПАЛЯНКО

    1 0 Отговор
    Ние безпартийните все се питаме:
    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
    се страхува от дебат с
    с лидерът на ПП Асен Василев?

    Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето

    19:07 10.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ