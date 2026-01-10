Исторически подвиг във ФА Къп: Макълсфийлд от Шеста дивизия изхвърли носителя на трофея

Макълсфийлд, скромен тим от шестото ниво на футболната пирамида, поднесе една от най-големите изненади в историята на ФА Къп, елиминирайки действащия шампион Кристъл Палас с драматична победа 2:1 в третия кръг на турнира.

Героите на вечерта за домакините бяха Пол Доусън и Айзък Бъкли-Рикетс, които превърнаха мечтата на малкия град в реалност. Първото попадение дойде малко преди почивката, когато след прецизно центриране от статично положение на Люк Дъфи, Доусън се извиси над всички и с мощен удар с глава разпечата вратата на Валтер Бенитес.

След подновяването на играта Макълсфийлд не се поколеба да натисне още повече. В 61-ата минута, при хаотична ситуация в наказателното поле, Бъкли-Рикетс прояви хладнокръвие и с премерен удар прати топката в долния ъгъл за 2:0, хвърляйки трибуните в екстаз.

Гостите от Кристъл Палас, водени от Оливер Глазнер, опитаха да се върнат в мача и в последната минута Йереми Пино намали резултата с красиво изпълнение от пряк свободен удар.

Въпреки отчаяния финален натиск, времето не стигна за обрат и фаворитът напусна надпреварата преждевременно.