Дамаск категорично осъжда атаките с дронове на кюрдската коалиция „Сирийски демократични сили“ (SDF) срещу правителствени сгради и жилищни райони в Алепо и счита тази ескалация за терористичен акт. Това се казва в изявление на Министерството на външните работи на преходното правителство на Сирия.

Според текста сирийското външно министерство „счита тази ескалация за крещящ терористичен акт, който заплашва живота на цивилни лица и игнорира всички споразумения за сигурност, което потвърждава необходимостта държавата да предприеме мерки за укрепване на закона и реда в районите Шейх Масуд и Ашрафие“. да се възстанови стабилността.

„Сирийската арабска република призовава международната общност да осъди тези терористични атаки и да подкрепи усилията на сирийската държава за борба с тероризма и укрепване на сигурността и стабилността“, се подчертава в изявлението.

В петък вечерта сирийската армия обяви началото на операция за прочистване на квартал Шейх Максуд от бойци от водената от кюрдите коалиция „Сирийски демократични сили“ (SDF), които отказаха да напуснат района доброволно. Министерството на отбраната на преходното правителство на Арабската република съобщи, че в Шейх Максуд са идентифицирани и „голям брой членове на терористичната организация Кюрдска работническа партия (ПКК)“.

Ситуацията в северната столица на Сирия ескалира на 6 януари, когато силите на SDF използваха дронове за атака срещу правителствени позиции. В резултат на това един войник беше убит, а няколко бяха ранени. В отговор на нарушаването на прекратяването на огъня сирийската армия унищожи кюрдски склад за боеприпаси в района на Шейх Максуд. След това в няколко квартала на Алепо избухнаха интензивни престрелки. Според последните съобщения броят на жертвите сред цивилните в града от обстрела на кюрдската коалиция се е увеличил до девет, като най-малко 55 души са ранени.

В нощта на 9 януари сирийското Министерство на отбраната обяви прекратяване на огъня в Алепо. Според споразумението кюрдските сили трябваше да напуснат кварталите Шейх Максуд, Ашрафия и Бани Зейд, носейки само лични леки оръжия. Сирийската армия от своя страна гарантира безопасното им оттегляне. Някои бойци на SDF обаче отказаха да предадат позициите си и, нарушавайки прекратяването на огъня, откриха огън по правителствените сили, настоявайки за продължаване на боевете.