Аспарух Аспарухов блести, но Шлепск изпусна победата срещу Енерга Трефъл в драматичен волейболен трилър в Полша

Аспарух Аспарухов блести, но Шлепск изпусна победата срещу Енерга Трефъл в драматичен волейболен трилър в Полша

10 Януари, 2026 16:34 451 0

Националът продължава да впечатлява с изявите си в полския елит

Аспарух Аспарухов блести, но Шлепск изпусна победата срещу Енерга Трефъл в драматичен волейболен трилър в Полша - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща волейболна битка разтърси полската PlusLiga, където българската звезда Аспарух Аспарухов и неговият отбор Шлепск Малов (Сувалки) бяха на крачка от триумфа, но в крайна сметка отстъпиха с 2:3 гейма (25:21, 25:21, 23:25, 14:25, 20:22) като гости на Енерга Трефъл (Гданск) в среща от 16-ия кръг на шампионата.

Макар Шлепск да стартира вихрено и да поведе с 2:0 гейма, домакините от Гданск показаха характер и обърнаха развоя на мача, оставяйки гостите с горчив вкус от пропуснатата възможност.

Аспарухов, който е вицешампион на планетата с националния отбор на България, демонстрира класа и завърши като най-резултатен играч на терена с впечатляващите 25 точки, включително 5 директни аса.

Неговият съотборник Бартош Филипяк също се отличи с 19 точки, но усилията им не бяха достатъчни за успех.

В редиците на Енерга Трефъл блеснаха Алексей Насевич с 22 точки и Пьотр Орчик с 21, които изиграха ключова роля за обрата и донесоха ценна победа на своя тим.

След този драматичен двубой, Шлепск Малов заема 10-ата позиция във временното класиране с актив от 4 победи, 11 загуби и 15 точки. Енерга Трефъл се изкачва на 6-о място с баланс 10-5 и 26 точки.


