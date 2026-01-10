Снежната стихия скова Бундеслигата: Два важни мача са отменени

Германия се събуди под снежно покривало, което обърка плановете на футболния елит. Въпреки очакванията за шест вълнуващи сблъсъка от 16-ия кръг на Бундеслигата, суровата зима наложи промени в програмата.

Двубоите между Санкт Паули и РБ Лайпциг, както и между Вердер Бремен и Хофенхайм, бяха отложени поради невъзможни условия за игра.

През последните 24 часа Хамбург и Бремен бяха връхлетени от обилен снеговалеж, а температурите се сринаха рязко. Ледената покривка и натрупалият сняг превърнаха терените в истински ледени пързалки, което постави под въпрос безопасността на футболистите и зрителите.

Към момента Германската футболна лига все още не е посочила нови дати за провеждането на отложените срещи.