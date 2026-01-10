Новини
Спорт »
Други спортове »
Радослав Янков на косъм от медал на Световната купа в Скуол

Радослав Янков на косъм от медал на Световната купа в Скуол

10 Януари, 2026 17:03 471 1

  • малена замфирова-
  • сноубор-
  • радослав янков-
  • паралелния гигантски слалом -
  • световната купа-
  • скуол-
  • тервел замфиров

При дамите Малена Замфирова се нареди девета

Радослав Янков на косъм от медал на Световната купа в Скуол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас в сноуборда Радослав Янков бе на крачка от подиума в паралелния гигантски слалом на Световната купа, проведен в живописния швейцарски курорт Скуол. 35-годишният състезател демонстрира впечатляваща форма, като оглави квалификациите по-рано през деня и уверено се впусна в елиминационните битки.

В осминафиналите Янков безапелационно отстрани представителя на Република Корея Санхо Ли, а в следващия кръг преодоля и сънародника си Тервел Замфиров, въпреки допусната грешка в началото на спускането. С минимална преднина от 0.16 секунди Радо си осигури място сред най-добрите четирима.

Полуфиналният сблъсък обаче се оказа препъникамък за българина – италианецът Роланд Фишналер, който по-късно триумфира с титлата, спря устрема му към финала.

В малкия финал за бронза Янков се изправи срещу словенеца Тим Мастнак, но след оспорвана надпревара остана само на 0.08 секунди от медала, заемайки четвъртата позиция.

Тервел Замфиров също се представи достойно, като завърши на престижното шесто място в крайното класиране.

При дамите Малена Замфирова се нареди девета, след като в осминафиналите отстъпи на германката Мелани Хохрайтер с разлика от 0.24 секунди.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    1 0 Отговор
    С косъм без косъм,медал няма!

    17:43 10.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ