Радослав Янков на косъм от медал на Световната купа в Скуол

Българският ас в сноуборда Радослав Янков бе на крачка от подиума в паралелния гигантски слалом на Световната купа, проведен в живописния швейцарски курорт Скуол. 35-годишният състезател демонстрира впечатляваща форма, като оглави квалификациите по-рано през деня и уверено се впусна в елиминационните битки.

В осминафиналите Янков безапелационно отстрани представителя на Република Корея Санхо Ли, а в следващия кръг преодоля и сънародника си Тервел Замфиров, въпреки допусната грешка в началото на спускането. С минимална преднина от 0.16 секунди Радо си осигури място сред най-добрите четирима.

Полуфиналният сблъсък обаче се оказа препъникамък за българина – италианецът Роланд Фишналер, който по-късно триумфира с титлата, спря устрема му към финала.

В малкия финал за бронза Янков се изправи срещу словенеца Тим Мастнак, но след оспорвана надпревара остана само на 0.08 секунди от медала, заемайки четвъртата позиция.

Тервел Замфиров също се представи достойно, като завърши на престижното шесто място в крайното класиране.

При дамите Малена Замфирова се нареди девета, след като в осминафиналите отстъпи на германката Мелани Хохрайтер с разлика от 0.24 секунди.