Съндерланд победи Евертън и продължава напред за ФА Къп след дузпи

В истински футболен трилър на "Гудисън Парк", Съндерланд елиминира Евертън от турнира за ФА Къп след изпълнение на дузпи. В редовното време мачът завърши 1:1.

Срещата започна с високо темпо и напрежение, като Съндерланд първи намери път към мрежата. В 30-ата минута Енцо льо Фий се възползва от неразбирателство в защитата на "карамелите" и откри резултата, хвърляйки в екстаз гостуващите фенове.

Домакините от Евертън обаче не се предадоха и натиснаха до последния съдийски сигнал. Усилията им бяха възнаградени едва в 89-ата минута, когато Джеймс Гарнър реализира дузпа и възстанови равенството – 1:1.

В продълженията двата отбора играха предпазливо, като нито един не успя да намери победен гол. Така всичко трябваше да се реши с изпълнение на 11-метрови наказателни удари – момент, който често превръща героите в легенди. Точно това се случи с вратаря на Съндерланд Робин Рофс, който се превърна в истински кошмар за стрелците на Евертън. Той отрази и трите дузпи на домакините, докато неговите съотборници бяха безпогрешни от бялата точка.