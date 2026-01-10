Марко Одермат триумфира за пети път пред родна публика в Аделбоден

Марко Одермат отново доказа класата си, като завоюва първото място в гигантския слалом от Световната купа в Аделбоден – и то за рекорден пети пореден път. Олимпийският шампион не само затвърди доминацията си на домашния склон, но и написа нова страница в историята на този престижен старт. Въпреки предизвикателните условия – гъста мъгла и ограничена видимост – Одермат демонстрира изключителна концентрация и майсторство.

След първия манш той излезе начело с аванс от 0.49 секунди, въпреки малка грешка в самия край на трасето.

Във второто спускане швейцарецът не остави никакви шансове на конкурентите си и финишира с общо време 2:31.23 минути, предизвиквайки бурни овации от ентусиазираната публика.

На второто място се нареди Лукас Пинейро Бротен, представител на Бразилия, който изостана с 49 стотни, а третата позиция зае французинът Лео Ангено, на 68 стотни зад победителя.

„Публиката тук е моят таен коз. Тяхната подкрепа ме вдъхновява да давам най-доброто от себе си всеки път. Първата ми победа в Аделбоден винаги ще бъде специална, но всяка следваща носи нова радост“, сподели развълнуваният Одермат след финала.

С този успех той подобри легендарното постижение на Ингемар Стенмарк, който има четири победи на това трасе между 1979 и 1982 година.

В генералното класиране за Световната купа Одермат продължава да води убедително с 955 точки, следван от Лукас Пинейро Бротен с 488 и Марко Шварц от Австрия с 451.

В битката за малкия кристален глобус в гигантския слалом швейцарецът също е начело с 400 точки, пред Щефан Бренщайнер (Австрия) с 305 и Хенрик Кристоферсен (Норвегия) с 269.

Състезателният ден започна с минута мълчание в памет на жертвите от трагичния пожар в бар в Кран-Монтана – следващата спирка на Световната купа след три седмици.

Утре Аделбоден ще бъде домакин на слалома за мъже, където българската надежда Алберт Попов ще се бори за добро класиране.