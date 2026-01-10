Новини
Гьозтепе на Станимир Стоилов обърна ЦСКА 1948 в контролна среща в Измир (ВИДЕО)

10 Януари, 2026 18:18 714 0

"Червените" водеха на рочивката с гол на Браян Собреро

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интересна футболна проверка се изигра на турска земя, където Гьозтепе, ръководен от опитния български специалист Станимир Стоилов, надделя над ЦСКА 1948 с резултат 2:1. Двубоят се състоя в Измир и бе част от зимната подготовка на двата тима.

Българският представител, воден от Иван Стоянов, откри резултата още в 20-ата минута, когато Браян Собреро се разписа и даде преднина на "червените" от Бистрица.

След почивката обаче домакините демонстрираха характер и с попадения на Антъни Денис и Жуан осъществиха пълен обрат, за радост на местната публика.

Това бе първият приятелски мач за ЦСКА 1948 по време на лагера им в Турция, като още утре тимът ще премери сили с румънския гранд Рапид Букурещ в следващата си контрола.


