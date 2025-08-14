Бойко Величков: Стабилността на първия тим на ЦСКА е водеща цел

Бойко Величков официално пое поста спортен директор в ЦСКА. В първото си изявление пред медиите, Величков категорично подчерта, че най-важната задача пред него е да върне стабилността и увереността в редиците на първия отбор.

"Може би сте се наслушали на клишета, силни думи и лозунги за това какво трябва да представлява ЦСКА. Вярвам, че всички хора, които обичат клуба, знаят историята, принципите и идеалите, заради които са се влюбили в клуба. Аз не правя изключение. Много ще внимавам с използването на тези лозунги, защото се опасявам, че те остават просто думи в пространството. Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА", каза Бойко Величков.

"Получих обаждане, срещнах се с ръководството на клуба. Крайното предложение да бъда спортен директор дойде лично от господин Папазки. С ясно изразени задачи и идеи, с визия от негова и от моя страна какво трябва да се случи с клуба. Аз ще отговарям за всички спортно-технически въпроси в клуба, без да имам последната дума за привличането на нови играчи. Аз участвам с предложения и оценка. Скаутсткото звено е това, което има правомощията да привлича новите играчи. Това се прави с цел ясна отговорност. Имам своята визия за това как клубът трябва да бъде структуриран. Ясен приоритет в този момент е стабилизиране на първия отбор.

Вярвайки, че не може да има стабилизация, ако в отбора има играчи, на които старши треньорът не разчита, заедно с неговото позволение се стигна до тези разговори за пратените играчи във втория отбор. Решението е по мое предложение и съгласувано със старши треньора Керкез", сподели новият директор в ЦСКА.

За казуса с Георги Чорбаджийски, Величков каза:

"Това беше казус, който трябваше да реша на 20-ата минута, след като подписах договора. Още тогава си позволих и го направих - застъпих се за този играч. Клубът е в момент, в който трябва да покаже твърда ръка. Това е очакването на всички хора, които обичат отбора. Твърде скандали се случват, които са в ущърб на всички, които работят в клуба.

Това момче има голям потенциал и тази грешка, допусната волно или неволно, е неприемлива, защото показва неуважение към треньора. Реших да стопирам изходящия му трансфер, защото в рамките на часове ние получихме оферти и от чужбина за този състезател. Стопирах крайното решение, за да разговарям с него и със старши треньора. Бяхме тримата на среща, казус няма. Георги Чорбаджийски е част от отбора към този момент и не се предвижда раздяла с него на този етап.

Много е лесно да се критикуват младите състезатели. Ако те не са готови, клубът има вина за това. На 19-20 години те трябва да поемат своя по-сериозен път като присъствие в клуба. Възможно е да се стигне до някаква раздяла. Зависи от неговото представяне в следващите дни, както и от оценката на треньора. Позитивно съм настроен относно бъдещето на този играч".