ЦСКА привлича футболист от Полша, играл в първенства от топ 5 на Европа

31-кратният български шампион ЦСКА ще вземе халфа на полския тим на Радомяк - Бруно Джордао, пише изданието Weszlo.com. Според източника футболистът вече е преминал медицински тестове и е подписал договор с „армейците“, като се очаква да бъде представен с червената фланелка.

Трансферът цели да запълни дупката в отбора, възникнала от напускането на тримата полузащитници Станислав Шопов, Марселино Кареасо и Джонатан Линдсет.

Твърди се, че 26-годишният халф ще премине в “червения” гранд за половин милион евро. Родният клуб е предложил висока заплата на португалеца и той е дал съгласието си.

Жордао е един от най-добре представящите се халфове в полската Екстракласа, където през миналия сезон играе в 31 мача и още 2 за Купата на страната, а от началото на този сезон той е бил титуляр и в 4-те мача на Радомяк, като има 2 асистенции. Преди поляците е играл и за отбори от топ европейски първенства като английската Премиър лийг (Уулвърхамптън) и италианската Серия “А” (Лацио).

Bruno Jordao finalizuje transfer do CSKA Sofia. Testy medyczne, podpis i po sprawie. Klub schodzi ze sporego kontraktu i zagwarantował sobie dość szybki przelew z Bułgarii.



Radomiak dokonuje 14. gotówkowego transferu wychodzącego od awansu do Ekstraklasy. Połowa z nich to… pic.twitter.com/Ip15VRSfel — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) August 14, 2025