ЦСКА привлича футболист от Полша, играл в първенства от топ 5 на Европа

15 Август, 2025 07:59 438 1

  • радомяк-
  • цска-
  • футбол-
  • бруно джордао

Трансферът цели да запълни дупката в отбора, възникнала от напускането на тримата полузащитници Станислав Шопов, Марселино Кареасо и Джонатан Линдсет

ЦСКА привлича футболист от Полша, играл в първенства от топ 5 на Европа - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

31-кратният български шампион ЦСКА ще вземе халфа на полския тим на Радомяк - Бруно Джордао, пише изданието Weszlo.com. Според източника футболистът вече е преминал медицински тестове и е подписал договор с „армейците“, като се очаква да бъде представен с червената фланелка.

Трансферът цели да запълни дупката в отбора, възникнала от напускането на тримата полузащитници Станислав Шопов, Марселино Кареасо и Джонатан Линдсет.

Твърди се, че 26-годишният халф ще премине в “червения” гранд за половин милион евро. Родният клуб е предложил висока заплата на португалеца и той е дал съгласието си.

Жордао е един от най-добре представящите се халфове в полската Екстракласа, където през миналия сезон играе в 31 мача и още 2 за Купата на страната, а от началото на този сезон той е бил титуляр и в 4-те мача на Радомяк, като има 2 асистенции. Преди поляците е играл и за отбори от топ европейски първенства като английската Премиър лийг (Уулвърхамптън) и италианската Серия “А” (Лацио).


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 ЧервениСмешници

    0 2 Отговор
    хахах, тва цецека не е било шампион никога !!!

    08:15 15.08.2025

