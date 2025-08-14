Александър Донски и Пьотр Нестеров отпаднаха на двойки на ATP Challenger 50 в София

Националите на България за Купа „Дейвис" отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Поставените под №3 в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров отстъпиха с 6:7(5), 3:6 от Стефан Латинович (Сърбия) и Марат Шарипов (Русия). Двубоят продължи 78 минути.



Първата част премина без нито един пробив и така са стигна до тайбрек. В него българите поведоха с 5-4 точки, но загубиха следващите три разигравания за 5-7.

Донски и Нестеров започнаха втория сет с пробив, но след 2:1 загубиха четири поредни гейма за 2:5. Българите отразиха един мачбол при този резултат, но Латинович и Шарипов затвориха мача в следващия гейм на собствен сервис.



В края на тази седмица на Български национален WINBET тенис център започва и турнир от категория ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро.