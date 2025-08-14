Рома влиза в надпреварата за желан от Ювентус и още редица клубове

Римският гранд Рома се включи активно в наддаването за подписа на английската звезда Джейдън Санчо, който в момента е собственост на Манчестър Юнайтед. Според последните информации от Острова, "вълците" вече са отправили официална оферта към "червените дяволи", с което разпалиха интригата около бъдещето на крилото.

Източници на BBC Sport разкриват, че предложението на Рома е пристигнало на "Олд Трафорд" и в момента се разглежда от ръководството на Юнайтед. Според Times Sport, става дума за сделка под наем, докато Sky Sport Italia и известният журналист Фабрицио Романо споменават сума от 23 милиона евро, като не е изключено да има клауза за задължително откупуване.

Санчо, който се завърна в Манчестър след кратък престой под наем в Челси, не попада в плановете на новия мениджър Рубен Аморим. Договорът на английския национал изтича през юни 2026 година, но "червените дяволи" са решени да се разделят с него още това лято, за да освободят място и средства за нови попълнения.

Ювентус дълго време бе фаворит за подписа на Санчо, като дори се стигна до договорка за личните условия на футболиста. В последния момент обаче "бианконерите" пренасочиха вниманието си към други трансферни цели, което отвори вратата за Рома.

Интерес към Санчо не липсва и от други европейски грандове – Бешикташ, Интер и бившият му клуб Борусия Дортмунд също следят ситуацията отблизо. Въпреки това, именно Рома изглежда най-настоятелна в опитите си да привлече талантливия англичанин в редиците си.