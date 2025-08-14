Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рома влиза в надпреварата за желан от Ювентус и още редица клубове

Рома влиза в надпреварата за желан от Ювентус и още редица клубове

14 Август, 2025 20:56 318 0

  • джейдън санчо-
  • рома-
  • манчестър юнайтед-
  • ювентус-
  • трансфер-
  • серия а-
  • футболни новини-
  • трансферни слухове

Джейдън Санчо в момента е собственост на Манчестър Юнайтед

Рома влиза в надпреварата за желан от Ювентус и още редица клубове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Римският гранд Рома се включи активно в наддаването за подписа на английската звезда Джейдън Санчо, който в момента е собственост на Манчестър Юнайтед. Според последните информации от Острова, "вълците" вече са отправили официална оферта към "червените дяволи", с което разпалиха интригата около бъдещето на крилото.

Източници на BBC Sport разкриват, че предложението на Рома е пристигнало на "Олд Трафорд" и в момента се разглежда от ръководството на Юнайтед. Според Times Sport, става дума за сделка под наем, докато Sky Sport Italia и известният журналист Фабрицио Романо споменават сума от 23 милиона евро, като не е изключено да има клауза за задължително откупуване.

Санчо, който се завърна в Манчестър след кратък престой под наем в Челси, не попада в плановете на новия мениджър Рубен Аморим. Договорът на английския национал изтича през юни 2026 година, но "червените дяволи" са решени да се разделят с него още това лято, за да освободят място и средства за нови попълнения.

Ювентус дълго време бе фаворит за подписа на Санчо, като дори се стигна до договорка за личните условия на футболиста. В последния момент обаче "бианконерите" пренасочиха вниманието си към други трансферни цели, което отвори вратата за Рома.

Интерес към Санчо не липсва и от други европейски грандове – Бешикташ, Интер и бившият му клуб Борусия Дортмунд също следят ситуацията отблизо. Въпреки това, именно Рома изглежда най-настоятелна в опитите си да привлече талантливия англичанин в редиците си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ