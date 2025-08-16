Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн продаде нападателя си Кингсли Коман в Саудитска Арабия

Байерн продаде нападателя си Кингсли Коман в Саудитска Арабия

16 Август, 2025 15:39 404 0

  • байерн-
  • байерн мюнхен-
  • кингсли коман-
  • ал насър-
  • саудитска арабия

Коман напуска Мюнхен като деветкратен шампион на Германия

Байерн продаде нападателя си Кингсли Коман в Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският футболен клуб Байерн Мюнхен трансферира нападателя Кингсли Коман в саудитския Ал-Насър, съобщава агенция Ройтерс. Играчът е подписал тригодишен договор с новия си тим, а според различни информации баварците ще получат около 25 милиона евро за правата му, предаде БТА.

"Ал-Насър подписа договор с френската звезда Кингсли Коман. Неговият договор е до 2028", пишат от Ал-Насър в социалните мрежи.

Коман, на 29 години, се присъедини към Байерн от Ювентус през 2015 и прекара два сезона при баварците под наем. Те направиха трансфера постоянен през 2017 срещу 21 милиона евро, а нападателят записа 339 мача, 72 гола и 71 асистенции за отбора.

Коман напуска Мюнхен като деветкратен шампион на Германия. Той вкара единственото попадение за Байерн при победата с 1:0 срещу Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига през 2020.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ