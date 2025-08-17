Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн спечели Суперкупата на Германия

Байерн спечели Суперкупата на Германия

17 Август, 2025 07:53 433 0

  • байерн-
  • байерн мюнхен-
  • щутгарт-
  • бундеслига

Байерн спечели Суперкупата на страната за рекорден единадесети път

Байерн спечели Суперкупата на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен спечели Суперкупата на Германия. Баварците се наложиха с 2:1 срещу Щутгарт, предаде БТА.

Хари Кейн откри резултата в 18-ата минута, увенчавайки по-силната игра на шампионите. В 24-ата минута испанският от мюнхенския клуб Ник Волтемаде опита да изравни, но вратарят Мануел Нойер се намеси решително.

Майкъл Олисе пропусна да се разпише във вратата на Щутгарт преди края на първата част, а ветеранът Нойер отново се отличи с добри спасявания след почивката.

В 77-ата минута новото попълнение на Байерн Луис Диас направи резултата 2:0 след центриране на Серж Гнабри. Бившият играч на Ливърпул се разписва за първи път в официален мач на баварците.

Носителят на Купата на Германия за миналия сезон върна едно попадение в допълнителното време чрез Джейми Левелинг. Байерн Мюнхен спечели Суперкупата на страната за рекорден 11-ти път.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ