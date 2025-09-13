Новини
Байерн разгроми Хамбургер с 5:0

13 Септември, 2025 21:49 517 0

Байерн започва участието си в Шампионската лига с домакинство на Челси в сряда

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският шампион Байерн Мюнхен не остави шансове на спечелилия промоция в Бундеслигата Хамбургер Шпорт Ферайн, като го победи с 5:0 на "Алианц Арена", предаде БТА.

Тимът на Венсан Компани реши всичко още през първата част, която завърши 5:0. Серж Гнабри откри резултата за баварците още в третата минута, а шест по-късно Александър Павлович направи 2:0 след асистенция на Хари Кейн.

Капитанът на националния тим на Англия направи преднината на Байерн класическа в 26-ата минута след точно изпълнена дузпа. В 29-ата минута Луис Диас направи 4:0, което донякъде накара домакините да пазят сили в оставащите минути.

Все пак Хари Кейн вкара още един гол след почивката за крайното 5:0. Байерн е на първо място в класирането с 9 точки и голова разлика 14:2. Хамбургер ШФ е на предсопселданата 17-а позиция с една точка, като все още тимът не се е разписал в три срещи в елита. Байерн започва участието си в Шампионската лига с домакинство на Челси в сряда.


Германия
