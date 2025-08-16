Новини
Спорт »
Световен футбол »
Най-успешната българска футболистка премина в Бешикташ

Най-успешната българска футболистка премина в Бешикташ

16 Август, 2025 18:26 791 2

  • евдокия попадинова-
  • бешикташ-
  • женски футбол

Попадинова, която миналата година за седми път беше определена за номер 1 при дамите у нас, до момента се състезаваше в Австралия

Най-успешната българска футболистка премина в Бешикташ - 1
Снимка: X/ Beşiktaş JK Kadın Futbol
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-успешната българска футболистка в последните години Евдокия Попадинова ще продължи кариерата си в турския Бешикташ, след като днес беше представена като ново попълнение, предаде БТА.

Попадинова, която миналата година за седми път беше определена за номер 1 при дамите у нас, до момента се състезаваше в Бризбейн Роар в първенството на Австралия. За този клуб тя записа 19 мача и вкара 2 гола, като договорът ѝ изтече през месец май и тя стана свободен агент.

Сега се впуска в ново предизвикателство, подписвайки договор с бронзовия медалист от миналогодишното турско първенство. Там тя попада в доста интернационална компания, като в състава има състезателки от Португалия, Канада, Босна и Херцеговина, Колумбия, Кения, Нигерия и Косово.

От въвеждането на професионалния футбол при жените в Турция тимът на Бешикташ е печелил титлата два пъти, а също така два пъти е оставал и на 2-ото място.

Освен в Австралия, 28-годишната Попадинова е играла в Италия за Лацио, Наполи, Сасуоло, а също така в Англия, Дания и САЩ. За националния отбор на България има 8 гола.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    2 1 Отговор
    Как чука топките с фалц......и право гол!

    18:44 16.08.2025

  • 2 Оххх,

    0 0 Отговор
    Котьооо.

    19:23 16.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ