Сериозни приходи за Арда от Европа и трансфери

Ако има тим в България, който да показва най-голямо бизнес израстване през годината, то това е Арда. Отборът вече е заработил 1 275 000 евро от участието си в евротурнирите, а то дори не е завършило. Предвид силните си игри до момента и предстоящия опонент Ракув, няма да е странно, ако тимът на Александър Тунчев продължи похода си, пише "Мач Телеграф".
Освен това Арда направи най-силното си трансферно лято, продавайки трима играчи за почти 2 милиона евро. Нападателят Чинонсо Офор бе спазарен с Балтика 900 000 евро. За Тонислав Йорданов кърджалийци получиха 700 000 евро от Кишварда, а за Станислав Иванов – 350 000 евро от Лудогорец.
Така общо тимът е заработил 3 200 000 евро до момента сезона през момента, с което се превръща в една добре самозахранваща се машина. Това показва качествената работа не само на треньора Александър Тунчев, но и на директора Ивайло Петков, и на собствениците на клуба.
1 ТимБоклук
14:26 17.08.2025
2 Мишо
Ама цифрите са потресающи,трима за 2 милиона ...
Толкова струва масажиста на нормален европейски отбор,не знам за хвалба ли е,направо си е обидно евтино.
Коментиран от #4, #5
14:31 17.08.2025
5 Хайде да не се спавняваме
До коментар #2 от "Мишо":Наша база за сравнение са Албания, Македония, вторая лига в Румъния и Сърбия. Така, че, по-леко с това, кой е нормален европейски отбор. Ако си знаем мястото, може да израстнем. Ако се сравняваме с нормалните отбори, само си вредим.
15:24 17.08.2025