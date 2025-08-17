Сериозни приходи за Арда от Европа и трансфери

Ако има тим в България, който да показва най-голямо бизнес израстване през годината, то това е Арда. Отборът вече е заработил 1 275 000 евро от участието си в евротурнирите, а то дори не е завършило. Предвид силните си игри до момента и предстоящия опонент Ракув, няма да е странно, ако тимът на Александър Тунчев продължи похода си, пише "Мач Телеграф".

Освен това Арда направи най-силното си трансферно лято, продавайки трима играчи за почти 2 милиона евро. Нападателят Чинонсо Офор бе спазарен с Балтика 900 000 евро. За Тонислав Йорданов кърджалийци получиха 700 000 евро от Кишварда, а за Станислав Иванов – 350 000 евро от Лудогорец.

Така общо тимът е заработил 3 200 000 евро до момента сезона през момента, с което се превръща в една добре самозахранваща се машина. Това показва качествената работа не само на треньора Александър Тунчев, но и на директора Ивайло Петков, и на собствениците на клуба.