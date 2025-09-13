Словения се наложи над Чили в групата на България

Словения победи Чили с 3:0 (25:19, 25:20, 25:16) на старта си на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Така България и Словения поведоха в Група "Е" с по 3 точки от първите си мачове, а двата тима ще се срещнат помежду си в понеделник от 12:30 часа, предаде БТА.

По-рано през деня България постигна чиста победа над Германия с 3:0. Лидерът на Словения Тончек Щерн поведи тима си с 15 точки, Ник Муянович добави 13, а Ян Козамерник - 11. Диагоналът Висенте Парагире бе най-резултатен за Чили с 12 пункта.

Изненадата на деня бе загубата на Япония от Турция с 0:3 (19:25, 23:25, 19:25) в Група "G". Рамазан Мандърачъ и Адис Лагумджия реализираха общо 32 точки за победителите.

Тимът на САЩ очаквано се наложи над Колумбия с 3:0 (25:20, 25:21, 25:14) в Група "D". В същата група обаче отборът на Португалия надигра изненадващо Куба с 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:19).

Канада победи Либия с 3:1 (22:25, 25:20, 25:12, 29:27) в Група "G", а Нидерландия надигра Катар с 3:1 (25:18, 25:23, 26:28, 25:23) в Група "В".

В последния мач за деня актуалният световен вицешампион Полша победи Румъния с 3:0 (34:32, 25:15, 25:19), но след много драматичен първи гейм. Вилфредо Леон завърши с 14 точки за поляците, капитанът Бартош Курек се отчете с 13.