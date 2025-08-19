Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наша националка подписа в Швейцария

Наша националка подписа в Швейцария

19 Август, 2025 15:00 383 3

  • здравка парапунова-
  • национален отбор-
  • раперсвийл-
  • йона

В кариерата си Парапунова бе част от благоевградския женски футбол, мина през НСА, а след това игра в Австрия и Италия

Наша националка подписа в Швейцария - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националката на България по футбол Здравка Парапунова премина в швейцарския Раперсвийл - Йона. Отборът от този сезон е член на Швейцарската Суперлига.

В кариерата си Парапунова бе част от благоевградския женски футбол, мина през НСА, а след това игра в Австрия и Италия.

Любопитно е, че съдействие за трансфера е оказал, придобилият легендарен статут Грегъри Акселорд, който преди години успя да си уреди проби в ЦСКА, въпреки че никога не бе играл професионален футбол. Футболистът пристигна по времето, когато треньор на „армейците“ бе Любослав Пенев. Акселрод се представяше за нападател със стаж в ПСЖ и Ривър Плейт, но бързо бе разкрит и отпратен от лагера на тима в Австрия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 женицата възбудена

    1 0 Отговор
    ще и плащат в франкове

    15:03 19.08.2025

  • 2 въпросче

    0 0 Отговор
    Шиши няма ли да подпише с швейцарския суперпарламент?!

    15:04 19.08.2025

  • 3 бобошен

    0 0 Отговор
    Пише се:ще й плащат във франкове.

    15:06 19.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ