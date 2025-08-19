Наша националка подписа в Швейцария

Националката на България по футбол Здравка Парапунова премина в швейцарския Раперсвийл - Йона. Отборът от този сезон е член на Швейцарската Суперлига.

В кариерата си Парапунова бе част от благоевградския женски футбол, мина през НСА, а след това игра в Австрия и Италия.

Любопитно е, че съдействие за трансфера е оказал, придобилият легендарен статут Грегъри Акселорд, който преди години успя да си уреди проби в ЦСКА, въпреки че никога не бе играл професионален футбол. Футболистът пристигна по времето, когато треньор на „армейците“ бе Любослав Пенев. Акселрод се представяше за нападател със стаж в ПСЖ и Ривър Плейт, но бързо бе разкрит и отпратен от лагера на тима в Австрия.