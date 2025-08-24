Новини
Неймар с нова контузия, може да пропусне мачовете на Бразилия

24 Август, 2025 19:30 338 0

Сантос е информирал Бразилската футболна конфедерация (CBF) за травмата

Неймар с нова контузия, може да пропусне мачовете на Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неймар може да пропусне мачовете на бразилския национален отбор през септември поради контузия в бедрото. Нападателят на Сантос е напуснал тренировката на отбора в четвъртък, а в следващите два дни е имал занимания само във фитнеса, съобщава Globo Esporte.

Твърди се, че Сантос е информирал Бразилската футболна конфедерация (CBF) за травмата. Очаква се утре селекционерът Карло Анчелоти да обяви състава за мачовете срещу Чили и Боливия, които са част от световните квалификации.

Неймар не е играл за националния отбор от 17 октомври 2023 г. Тогава той получи контузия на предната кръстна връзка в мач срещу Уругвай.

Има обаче шанс той да излезе на терена в неделя (31 август) срещу Флуминензе, като преди срещата нападателят ще се подложи на фитнес тест.


