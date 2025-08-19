Лудогорец пуска в сряда билетите за реванша с Шкендия

От Лудогорец информираха привържениците, които ще наблюдават реванша от плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа срещу северномакедонския Шкендия Тетово, че билетите за срещата ще бъдат пуснати в сряда - 20 август.

Първият двубой между двата отбора е на 21 август, а реванша е седмица по-късно - 28 август на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони ще се продават на базата „Гнездо на орли“ от 10:00 до 18:00 ч., както и онлайн на адрес: https://tickets.ludogorets.com

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

Цените на билетите за мача с Шкендия са:

Сектор "В" – блокове 1, 2, 5 и 6 – 15.00 лв.

Сектор "В" – блокове 3 и 4 – 25.00 лв.

Сектор "Б" (Моци) – 12.00 лв.